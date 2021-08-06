Народные приметы 7 августа - сегодня угадывали, какой будет зима

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 684
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2161
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 252
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 378
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 1927
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 7389
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
1 Просмотров: 810
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 936
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 819
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 603
Фото
Все фото
10
3
14
4
6
7 августа День ангела отмечают самые популярные имена в мире
7 августа День ангела отмечают самые популярные имена в мире
Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым
Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
В честь разработчицы Covid-вакцины создали куклу Барби
В честь разработчицы Covid-вакцины создали куклу Барби
Видео
Все видео
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
Интервью
1/5
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 225
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 837
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1926
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1548
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 216
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
суббота, 07 августа 2021 06:30

Народные приметы 7 августа - сегодня угадывали, какой будет зима

  Комментировать
Народные приметы 7 августа - сегодня угадывали, какой будет зима
7 агуста считается праздником лошадей. Фото: pixabay.com

7 августа в народе отмечают Анны Холодной. С сегодняшнего дня утра становятся холоднее, а за погодой днем ​​можно определить, какой будет зима.

Этот день считается праздником лошадей. Их выводят на работу, а купали и угощали. Лошадей украшали лентами и бубенцами, устраивали забеги.

Кроме того, сегодня очень благоприятный день для свадьбы. Молодожены обязательно будут счастливым. Удачным день был и для крестин.

На Анны принято готовить блюда из картофеля и грибов. На ужин обязательно подают деруны и котлеты. В этот день нельзя собирать урожай капусты, иначе она быстро сгниет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7 августа День ангела отмечают самые популярные имена в мире

Приметы погоды 7 августа

Иней на окнах предвещает ранние заморозки.

Теплый день означает теплую зиму, а холодный - морозную. Если идет дождь, то зима будет снежной.

Муравьи строят высокие муравейники - до очень холодной зимы.

Большой урожай желудей - к теплой зиме.

Калина уже покраснела - к ранней осени.

7 августа православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В этот день чествуют кровных предков Иисуса Христа, вспоминают чудо веры, терпения и надежды.

По преданию, Анна чудесным образом родила свою дочь, была уже в преклонном возрасте. С тех пор стала покровительницей будущих матерей, вышивальщиц и прачек. Женщины в молитвах к ней просят о легких родах, о здоровье малыша и достаточном количество молока у роженицы. Бездетные молятся о ребенке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы 7 августа - сегодня угадывали, какой будет зима». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

"Аль-Каида" подорвала посольства США в странах Африки

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 24582
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни Просмотров: 9072
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 7380
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 7263
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7173
Общество
Гороскоп на 7 августа: на кого ждуть новые возможности
Гороскоп на 7 августа: на кого ждуть новые возможности
 Просмотров: 108
Церковный праздник 7 августа - сегодня у Бога просят детей
Церковный праздник 7 августа - сегодня у Бога просят детей Просмотров: 522
7 августа День ангела отмечают самые популярные имена в мире
7 августа День ангела отмечают самые популярные имена в мире
10
 Просмотров: 216
Ветеран Петр Коханюк собрал тысячи долларов для армии на заработках
Ветеран Петр Коханюк собрал тысячи долларов для армии на заработках Просмотров: 522
В Киевской области изменятся цены на проезд - приняли новые нормы
В Киевской области изменятся цены на проезд - приняли новые нормы Просмотров: 171
Больше всего комментируют
7
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
6
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
2
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Голосов: 56897
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть