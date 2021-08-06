Народные приметы 7 августа - сегодня угадывали, какой будет зима

7 агуста считается праздником лошадей. Фото: pixabay.com

7 августа в народе отмечают Анны Холодной. С сегодняшнего дня утра становятся холоднее, а за погодой днем ​​можно определить, какой будет зима.

Этот день считается праздником лошадей. Их выводят на работу, а купали и угощали. Лошадей украшали лентами и бубенцами, устраивали забеги.

Кроме того, сегодня очень благоприятный день для свадьбы. Молодожены обязательно будут счастливым. Удачным день был и для крестин.

На Анны принято готовить блюда из картофеля и грибов. На ужин обязательно подают деруны и котлеты. В этот день нельзя собирать урожай капусты, иначе она быстро сгниет.

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Приметы погоды 7 августа

Иней на окнах предвещает ранние заморозки.

Теплый день означает теплую зиму, а холодный - морозную. Если идет дождь, то зима будет снежной.

Муравьи строят высокие муравейники - до очень холодной зимы.

Большой урожай желудей - к теплой зиме.

Калина уже покраснела - к ранней осени.

7 августа православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В этот день чествуют кровных предков Иисуса Христа, вспоминают чудо веры, терпения и надежды. По преданию, Анна чудесным образом родила свою дочь, была уже в преклонном возрасте. С тех пор стала покровительницей будущих матерей, вышивальщиц и прачек. Женщины в молитвах к ней просят о легких родах, о здоровье малыша и достаточном количество молока у роженицы. Бездетные молятся о ребенке.