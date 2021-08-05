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суббота, 07 августа 2021 03:00

7 августа День ангела отмечают самые популярные имена в мире
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Сегодня, 7 августа, День ангела отмечают Александры и Анны. Не забудьте поздравить друзей и родных, причастных к празднику

Gazeta.ua предлагает больше узнать о значання этих имен и выбрать для них удачную открытку.

Имя Анна еврейского происхождения. Означает "благодать", "сила", "храбрость". Иначе имя трактуют как "грация", "миловидность". Оно многократно встречается в Библии. Анна, жена святого Иоахима - мать Девы Марии, бабушка Иисуса Христа.

Анна - это самое популярное имя в мире, с честью носят представительницы всех народов и рас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 5 августа отмечают женщины, имеющие имя как у бабушки Христа

Имя Александр происходит с греческого языка. Означает "мужественный", "защитник". Впервые упоминается Гомером в линейных письмах Б как второе имя Париса. Известным стало благодаря царю Македонии Александру Великому.

Сейчас имя одного из самых популярных в мире, ведь получило распространение во многих странах. На разных языках может звучать по-разному.

Открытки для именинников
Фото: listivki.olkol.com
Открытки для именинников
Открытки для именинников
Открытки для именинников
Открытки для именинников

7 августа православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В этот день чествуют кровных предков Иисуса Христа, вспоминают чудо веры, терпения и надежды.

По преданию, Анна чудесным образом родила свою дочь, была уже в преклонном возрасте. С тех пор стала покровительницей будущих матерей, вышивальщиц и прачек. Женщины в молитвах к ней просят о легких родах, о здоровье малыша и достаточном количество молока у роженицы. Бездетные молятся о ребенке.

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