7 августа день ангела у владельцев самых популярных имен в мире

Сегодня, 7 августа, День ангела отмечают Александры и Анны. Не забудьте поздравить друзей и родных, причастных к празднику

Gazeta.ua предлагает больше узнать о значання этих имен и выбрать для них удачную открытку.

Имя Анна еврейского происхождения. Означает "благодать", "сила", "храбрость". Иначе имя трактуют как "грация", "миловидность". Оно многократно встречается в Библии. Анна, жена святого Иоахима - мать Девы Марии, бабушка Иисуса Христа.

Анна - это самое популярное имя в мире, с честью носят представительницы всех народов и рас.

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Имя Александр происходит с греческого языка. Означает "мужественный", "защитник". Впервые упоминается Гомером в линейных письмах Б как второе имя Париса. Известным стало благодаря царю Македонии Александру Великому.

Сейчас имя одного из самых популярных в мире, ведь получило распространение во многих странах. На разных языках может звучать по-разному.

Фото: listivki.olkol.com

7 августа православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В этот день чествуют кровных предков Иисуса Христа, вспоминают чудо веры, терпения и надежды. По преданию, Анна чудесным образом родила свою дочь, была уже в преклонном возрасте. С тех пор стала покровительницей будущих матерей, вышивальщиц и прачек. Женщины в молитвах к ней просят о легких родах, о здоровье малыша и достаточном количество молока у роженицы. Бездетные молятся о ребенке.