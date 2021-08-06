Церковный праздник 7 августа - сегодня у Бога просят детей

Сегодня чтят мать Девы Марии. Фото: pravoslaviavolyni.org.ua

7 августа православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В этот день чествуют кровных предков Иисуса Христа, вспоминают чудо веры, терпения и надежды.

По преданию, Анна чудесным образом родила свою дочь, была уже в преклонном возрасте. С тех пор стала покровительницей будущих матерей, вышивальщиц и прачек. Женщины в молитвах к ней просят о легких родах, о здоровье малыша и достаточном количество молока у роженицы. Бездетные молятся о ребенке.

Праведная Анна с мужем Иоакимом жили в Назарете Галилейском. К старости не имели детей, за что терпели издевательства и насмешки. В то время бесплодие считалось позором. Но они не жаловались на судьбу, только молились.

Однажды во время большого праздника священник не принял от Иоакима дары Богу. Сказал, что бездетный мужчина не может приносить жертву Всевышнему. Это очень расстроило старого, и он, считая себя самым грешным, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве, в безлюдном месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 6 серпня вшановують синів князя. Их убили в борьбе за власть

Анна, узнав, какого унижение потерпел ее муж, стала в посте и молитве просить Господа даровать ей ребенка. В пустыне о том же просил Иоаким. Со временем им обоим Ангел возвестил, что родится у них дочь, которую благословит весь род людський. Супруги встретились в Иерусалиме. Здесь у них и родилась Мария.

Святой Иоаким умер через несколько лет после введения в храм своей дочери, в 80-летнем возрасте. Святая Анна скончалась в 70, через два года после него.

Сегодня, 7 августа, День ангела отмечают Александры и Анны. Не забудьте поздравить друзей и родных, причастных к празднику Gazeta.ua предлагает больше узнать о значання этих имен и выбрать для них удачную открытку.