Народные приметы 29 мая - что сегодня надо съесть, чтобы стать богатым

Сегодня последний благоприятный день для посева хлебных злаков. Фото: pixabay.com

29 мая в народе отмечают Федора Житника. Сегодня последний благоприятный день для посева хлебных злаков - ячменя, пшеници, ржи и овса. При этом сегодня надо обязательно есть кашу. Она - главные блюда на столе. Дополнительно подавали хлеб и пиво из ячменя. Предки верили, что это призовет хороший урожай и богатство в дом.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с главными традициями дня Житника.

Сегодня хорошо прибегать легкая домашняя работа, например шитья. Зато нельзя назначать важные события, свадьбы, застолья. Не советуют ссориться и работать в поле после полудня. Говорят посевы испортятся. В этот день приметы вообще побуждают бережно относиться к земле: не забивать в нее колья, копать ямы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник

Народные приметы на 29 мая

Если 29 мая продолжается дождь и слышать кваканье лягушек в водоемах - погода скоро наладится.

На озерах появилось кувшинки - к устойчивому летнему теплу.

29 мая гремит гром - будет хороший урожай зерна.

Ласточки в день Житника на гнезда садятся - июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе - первый месяц лета будет дождливым.

При посадке ячменя дует восточный или юго-западный ветер - зерна родит мало.

Зацвела рябина - будет тепло и удастся рыбалка.

Не видно бабочек после дождя - непогода скоро вернется.

29 мая в православной церкви почитают память преподобного Феодора Освященного. Он прославился тем, что еще с детства сам отказался от радости земной жизни ради веры в Бога.