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суббота, 17 июля 2021 06:30

Народные приметы 17 июля - чьи желания сегодня сбудутся

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Народные приметы 17 июля - чьи желания сегодня сбудутся
Сегодня проверяют овес. Фото: pixabay.com

17 июля христиане отмечают день святого Андрея Критского, в народе называют Наливами. Сегодня ждут больших дождей, ведь они помогали получить богатый урожай зерновых культур.

Все внимание советуют посвятить второй половине. Ссориться нельзя, иначе святой Андрей разведет пару. Самые счастливые сегодня именинники, особенно Андрее. Они могут смело загадывать желание и просить помощи у своего покровителя.

На Андрея Наливу принято готовить овсяную кашу и овсяный кисель.

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Народные приметы 17 июля

Говорят, что на Андрея "овес до половины дорос". Если овес растет плохо, то стоит ждать небогатого урожая.

Много ос - зимой будет холодно

Появилось 17 июля желтые листья на деревьях - будет ранняя осень

Облака в июле плывут кучками - к теплой погоды

Если гром непрерывный - будет град.

Если куры прячутся от дождя - непогода задержится.

17 июля богато на именинников. День ангела отмечают Андрей, Анастасия, Мария, Марта, Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Федор, Ефим.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого дали человеку при крещении. Именно поэтому именинники должны сегодня сходить в церковь и вспомнить своего небесного наставника, проведать крестных родителей. В давние времена, в благодарность за их заботу, приносили гостинец - специальное печенье, испеченное самостоятельно.

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