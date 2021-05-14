Народные приметы 16 мая - сегодня устраивают гуляния без мужчин

Сегодня женщины устраивали пышные застолья. Фото: glavcom.ua

Сегодня верующие почитают святых жен-мироносиц, которые всегда ходили за Иисусом Христом и заботились о нем. В церкви этот день называют христианским 8 марта, ведь принято благодарить женщин за заботу и ласку.

В народе же праздник называют "бабьим днем". Женщины устраивали пышные гуляния, на которые нельзя было приходить мужчинам. В некоторых регионах Украины устраивали разнообразные обряды инициации молодых девушек - кумления, похороны кукушки, крещение.

Также сегодня нельзя никому отказывать, потому накличете на себя беду. Сон с 15 на 16 мая скоро исполнится. Сновидения, увиденное днем ​​16 мая, указывает на важные события, которые произойдут с вами в течение этого года.

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Народные приметы 16 мая

Соловьи запели накануне - весна дружно зацветает.

Если черемуха зацвела, то скоро похолодает.

Много росы - огурцы в этом году уродится на славу.

Если листья на ясени еще не распустились, а дуб уже зеленый стоит, то лето будет засушливое.

Гуси и утки крыльями машут - к ненастью.

16 мая День Ангела отмечают Петр, Тимофей, Феодосий. Традиция празднования именин известная у нас с XVII в. Обычно перед праздником семья варила пиво и пекла именинные пироги или караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.