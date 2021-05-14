Именины 16 мая - у кого сегодня праздник

Сегодня День Ангела отмечают Петр, Тимофей, Феодосий. Фото: pixabay.com

16 мая День Ангела отмечают Петр, Тимофей, Феодосий. Традиция празднования именин известная у нас с XVII в. Обычно перед праздником семья варила пиво и пекла именинные пироги или караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.

В современном мире украинцы меньшее значение уделяют такому празднику и мало кто знает, кем является их духовные покровителя. Gazeta.ua предлагает узнать подробнее о небесных наставников сегодняшних именинников.

Имя Петр происходит от греческого имени Петрос, что означает камень, скала.

Святым наставником владельцев этого имени является апостол Петр. В миру его звали Симоном, а Петром назвал именно Иисус, пообещав построить на нем как на твердом камне свою Церковь и даровал ключи Царства Небесного. Погиб апостол в муках. Его казнили, подвесив на кресте вниз головой. В живописи его изображают с ключами Небесного царства, папскими регалиями, мучеником на перевернутом кресте и тому подобное.

Имя Тимофей греческого происхождения и означает чтить Бога, богобоязненный.

Святым наставником является апостол от семидесяти Тимофей Эфесский. Он был приемным сыном и любимым учеником апостола Павла. Где был Павел, там почти всегда был и Тимофей, помогая ему или выполняя поручения. Вскоре после того апостол Павел рукоположил Тимофея во епископа города Эфеса. Впоследствии относительно в молодом возрасте стал управлять церквями Малой Азии.

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Имя Феодосий греческого происхождения и означает данный Богом.

16 мая чтят память Феодосия Печерского. Он жил во второй половине XI в, был одним из основателей монашества в Киевской Руси, а также игуменом первого киево-русского монастыря. Во времья игуменства Феодосия в Киево-Печерском монастыре было основано книжное дело - переписывание, написание и сбора рукописных книг.

Сегодня, 16 мая, православная церковь чтит память святых жен-мироносиц. Они всегда сопровождали Иисуса Христа не только для того, чтобы слушать Его Слово, но и с любовью служить. Заботились о ночлеге, еде и напитках. Именно эти женщины первыми увидели, что Иисус воскрес и сообщили его учеников. Тогда получили и порзвища мироносицы, ведь после распятие Христа спешило к его гробу с миром и ароматами, чтобы помазать тело покойного.