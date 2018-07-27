Наиболее активно польскую недвижимость скупают украинские граждане

Украинцы активно скупают польскую недвижимость. Фото: Шопинг в Польше

В 2017 году граждане Украины купили в Польше помещений общей площадью 70 тыс. кв. метров, что на 16% больше чем в 2016 году и составляет примерно 1,2 тыс. квартир.

По этому показателю украинцы находятся на первом месте, опережая немцев.

"Рассчитывая, что средняя площадь помещения, которое покупает иностранец, составляет 59 кв м., можно сделать вывод, что украинцы в прошлом году купили в Польше 1191 квартир по сравнению с 1023 помещениями в 2016 году", - отмечает польское издание Dziennik.

Украинцы купили 27% всех домов, которые в прошлом году приобрели иностранцы в Польше. Это на 3% больше, чем в 2016 году.

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Украинцы уже третий год подряд - с 2015 года - удерживают первое место по количеству купленного жилья в Польше, опережая немцев, британцев, белорусов и французов.