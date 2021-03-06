На Украину надвигается шторм

В Украине будет сухая, но очень ветреная погода. Фото: Reuters

В воскресенье, 7 марта, в Украине ухудшится погода.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в северо-западных областях, а днем ​​по всей территории Украины ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью будет достигать 4-9°С мороза.

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В Карпатах стоит ожидать порывы ветра до 25-30 м/с. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

В Киеве и Киевской области также будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с. Ожидается облачная и сухая погода.

В пятницу в Украине начнется похолодание. Днем в большинстве областей столбики термометров опустятся до +2 ... +6 ° С. На юге страны, а также в Днепре, Кропивницкому с районами, в Донецкой и в Черновицкой области еще будет тепло, +8 ... +13 ° С.