На Прикарпатье спасли колонию краснокнижных летучих мышей

В Ивано-Франковске спасли 225 рыжих вечерниц. Фото: Facebook

Галицкий национальный природный парк принял на реабилитацию колонию краснокнижных летучих мышей.

Их доставили в Центр реабилитации диких животных, который находится на территории парка. Об этом сообщил заместитель директора Галицкого НПП Владимир Бучко в Facebook.

"Сегодня + к карме - 225 спасенных от неминуемой смерти маленьких созданий! Нашли меня только через Alona Prylutska. Выехал мгновенно, ведь нельзя было терять ни минуты - под угрозой гибели была целая колония занесенных в Красную книгу Украины рыжих вечерниц. Колония насчитывала 250 особей. К большому сожалению, 25 из них все-таки погибли от переохлаждения. Других доставил в Центр реабилитации диких животных "Галицкий национальный природный парк", - отметил Бучко.

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По его словам, летучих мышей в центре Ивано-Франковска обнаружили строители на многоэтажке.

Рыжая вечерница или вечерницы рыжая - вид летучих мышей рода вечерницы из семьи Лилика, один из трех видов вечерницы в фауне Украины. Имеет длину 8 см и размах крыльев 35 см, что делает ее одним из самых крупных видов летучих мышей Западной и Центральной Европы. С 2009 года вид включен в Красную книгу Украины.