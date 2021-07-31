На праздники угощают едой из магазина. Что удивит украинцев в Канаде

В Канаде все граждане сортируют мусор, а за охоту на животных и вырубку деревьев есть наказания, предусмотренные в законодательстве.

Канадцы вежливые и с уважением относятся ко всем людям. Украинка Валентина Мизюк переехала в Канаду, чтобы получить высшее образование. Девушка рассказала Gazeta.ua, что ее больше всего удивило в новой стране.

Автор: instagram.com/st.valentines.day Украинка Валентина Мизюк переехала в Канаду получать высшее образование по международной программе

Канада - страна иммигрантов:

Пожалуй, нет такого государства, с которого сюда не приезжали. Даже в университете моем людей более 10 национальностей знаю. Это крутая возможность узнать о разных культурах, традициях, образе жизни. Канада является сборной со всей планеты.

Толерантность:

Действительно поражает меня и наших сограждан. Я знала до переезда об этом факте. Но даже представить не могла, насколько спокойно люди здесь относятся к любым выкидонам. Каждый имеет право ходить так, как хочет: с ерокезом, полуобнаженным, в традиционной одежде, с пирсингом. Никто никогда не пожалуется и не возмутится по этому поводу. В Канаде все разные, но все равно друг друга уважают. Это касается и пола, ориентации, расы.

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Фирменная канадская вежливость:

Есть даже шутки о ней. Мол, если ты наступишь на ногу канадцу - он перед тобой извинится. Так и есть. Вероятно, извинится за то, что он стал и причинил неудобства другому. Никогда не позволят себе грубить или хамить, особенно на работе. На кассе в магазине спрашивают, как дела Также классика в Канаде - маленькие разговоры, которые жители могут завести с любым человеком. Например, подойти на улице и сказать: "Вау, какие у тебя классные шорты". На кассе в магазине спрашивают, как дела. В Украине этого нет, но здесь такое общение является традицией.

Огромные расстояния:

Я всегда говорю, что в Канаде ты не человек без машины. Между городами и провинциями большие расстояния, приходится много времени проводить в пути от одного пункта к другому. Лететь можно часов семь, и потратить на это много денег. Я живу в городе Миссисага. В Торонто на автобусе ехать минут 40. В ближайший супермаркет - 20 минут пешком, но мне еще повезло жить сравнительно недалеко от даунтауна. До пляжа озера Онтарио - два часа идти. Или из соседнего городка Этобико ехала почти два часа, сменив четыре автобуса.

Отношение к природе:

Канадцы уважают животных и растения. Никто не буле здесь выдергивать цветок или пилить деревья на дрова. Платить штрафы придется за все. Не дай Бог, пойти на охоту без лицензии, даже на маленькую зверушку. Все карается законом. За такое отношение к природе человека будут презирать. Долго привыкала к сортировке мусора. В Канаде это делают все. Делят на органику, перерабатываемое, прочее. Выбрасывают отдельно и вывозят в разные дни. Местные относятся к этому очень ответственно. Например, пакеты для органического мусора используют специальные - легкие и те, которые быстро разлагаются.

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Бесплатная медицина:

Один из самых больших плюсов жизни в Канаде. Но есть свои нюансы. У врачей принципиально отличается отношение ко многим вещам. В Украине человека могут направить на все возможные анализы, ко всем медикам, чтобы вытянуть деньги. Здесь наоборот пытаются сузить процесс. Неудобно, что долго приходится ждать помощи. Или скорая едет долго, или в очереди сидишь два часа. В очереди сидишь два часа Однако не совсем бесплатное лечение. Платишь за страховку, покрывающую расходы. Если гражданин Канады, то ее, как правило, покрывает провинция. Без нее можно за обычную консультацию отдать $150-200. Но не все услуги входят. Трудно найти страховку, которая покрывала бы расходы на стоматолога.

Доверие между людьми:

Нет высоких заборов или вообще может не быть. Большинство живет в традиционных американских домиках. Высокий забор видела только у российского посольства. Могут оставлять посылки под дверью просто на улице. Редко воруют.

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Здоровое отношение к образованию:

В Украине получают два-три высших образования и идут работать в McDonald's или где продавцом. В Канаде редко такое случается. Если хочешь работать - можешь просто закончить колледж. В университет идут, когда требует профессия или когда хотят связать жизнь с наукой. После получения образования в Канаде больше людей получают работу по сравнению с Украиной.

Не бывает пышных застолий:

Это удивляло с самого начала. Здесь не принято готовить 10-12 блюд, чтобы ломились столы. Даже на праздники не устраивают пиры для гостей. Канадцы ленивы по этому поводу. Обычно, покупают готовое, заказывают в ресторанах. Считают, что тратить время на приготовление еды не стоит. Даже когда приглашают на день рождения, это не значит, что тебя накормят. Может быть либо формат "каждый приносит свою еду - и все делятся", или часто просто угощают чаем. Как-то я угостила хозяйку квартиры, в которой мы живем, украинскими блюдами. Она сказала, что также угостит чем-то, сама из Индии. Удивилась, когда она принесла две коробки с курятиной в кокосе из магазина.

Лицемерие:

Украинцы часто считают канадцев лукавыми. Просто они из-за чрезмерной вежливости не скажут ничего плохого в лицо. Однако за глаза могут говорить. Даже когда что-то хорошее говорят тебе - это не обязательно правда. Трудно привыкнуть к такому.

Проживание в Торонто достаточно дорогое. За одну маленькую комнату в старом доме могут попросить 1200 кад в месяц (по актуальному курсу валют, 1 канадский доллар, который называют кад, стоит 21,5 грн - Gazeta.ua). На продукты можно потратить около 600 кад - и это без роскоши.