На дорогах появятся "фантомные патрули", фиксирующие нарушения ПДД

На этой неделе на дорогах Украины появятся так называемые фантомные патрули, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге.

Полицейские авто без опознавательных знаков не будут останавливать водителей, а лишь фиксировать нарушения, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский 23 января, передает пресс-служба МВД.

"Они будут фиксировать многие объекты одновременно, а система будет передавать информацию в центр, чтобы нарушитель оперативно получил штраф", - сказал Монастырский.

Автор: mvs.gov.ua

Задача таких автомобилей предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики

"Фантомы" без опознавательных знаков в МВД анонсировали еще в сентябре прошлого года. Тогда их называли передвижными комплексами автофиксации. Сообщали, что в 2022 году на дорогах должны работать 23 "фантома". Где именно они будут ездить, не уточняют.

Автор: mvs.gov.ua

В 2023-м МВД планирует иметь 110 автомобилей для скрытого контроля скорости.

Фантомные патрули укомплектовали техникой, которая будет фиксировать правонарушения вокруг полицейских авто. Украинские патрульные получили для этого новые кроссоверы Skoda Kodiaq, окрашенные в серый цвет. Они оснащены синими и красными проблесковыми маячками, а также сиреной. Кроме контроля скорости, фантомные патрули также будут выявлять авто-двойников и искать машины, которые находятся в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн. Стартовая цена одного такого кроссовера составляет почти 799 тыс. грн. Авто полиции оснащены двухлитровым мотором и полным приводом.