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понедельник, 24 января 2022 14:28

На дорогах появятся "фантомные патрули", фиксирующие нарушения ПДД

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На этой неделе на дорогах Украины появятся так называемые фантомные патрули, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге.

Полицейские авто без опознавательных знаков не будут останавливать водителей, а лишь фиксировать нарушения, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский 23 января, передает пресс-служба МВД.

"Они будут фиксировать многие объекты одновременно, а система будет передавать информацию в центр, чтобы нарушитель оперативно получил штраф", - сказал Монастырский.

Автор: mvs.gov.ua
 

Задача таких автомобилей предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге.

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"Фантомы" без опознавательных знаков в МВД анонсировали еще в сентябре прошлого года. Тогда их называли передвижными комплексами автофиксации. Сообщали, что в 2022 году на дорогах должны работать 23 "фантома". Где именно они будут ездить, не уточняют.

Автор: mvs.gov.ua
 

В 2023-м МВД планирует иметь 110 автомобилей для скрытого контроля скорости.

Фантомные патрули укомплектовали техникой, которая будет фиксировать правонарушения вокруг полицейских авто. Украинские патрульные получили для этого новые кроссоверы Skoda Kodiaq, окрашенные в серый цвет. Они оснащены синими и красными проблесковыми маячками, а также сиреной.

Кроме контроля скорости, фантомные патрули также будут выявлять авто-двойников и искать машины, которые находятся в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн. Стартовая цена одного такого кроссовера составляет почти 799 тыс. грн. Авто полиции оснащены двухлитровым мотором и полным приводом.

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