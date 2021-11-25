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четверг, 25 ноября 2021 09:54

На дорогах станет больше камер-фиксаторов нарушений ПДД: где и когда заработают

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На дорогах станет больше камер-фиксаторов нарушений ПДД: где и когда заработают
26 ноября состоится запуск дополнительных 10 комплексов автофиксации нарушений ПДД. Фото:

С завтрашнего дня, 26 ноября, еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины.

Всего будут автоматически фиксировать правонарушения 246 приборов в 24 городах и 15 областях, сообщил руководитель патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий в Facebook.

"С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ривненской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – написал Билошицкий.

Расположение приборов:

Запорожье, один прибор контроля "Каскад"

– ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова.

Львов, два прибора контроля "Каскад"

– просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины;

– ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого.

Тернополь, один прибор контроля "Каскад"

– просп. Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца;

Донецкая область, один прибор контроля "Каскад"

- на 36 км+492 автодороги Н-20 направление направления прибора города Константиновка;

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Николаевская область, два прибора контроля "Каскад"

- на 139 км+684 автодороги М-14 направление направления прибора села Константиновка;

- на 200 км+036 автодороги Н-24 направление направления прибора Николаев.

Ривненская область, два прибора контроля "Каскад"

- на 394 км+318 автодороги М-06 направление направления прибора Львова;

- на 328 км+826 автодороги М-06 направление направления прибора Киева.

Харьковская область, один прибор контроля "Каскад"

- на 49 км+934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко города Богодухов.

С картой размещения можно ознакомиться на сайте МВД.

Скоро на дорогах появится четыре "фантомных патруля" МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге. Фантомные патрули также будут выявлять машины-двойники и будут искать машины, которые в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн.

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