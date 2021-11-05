Украинцы смогут получить водительское удостоверение по почте

 
Ексклюзивы
1/5
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2817
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 864
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 486
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 9828
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7047
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3222
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3204
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 639
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1638
Фото
Все фото
4
6
3
35
24
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
В Украине появятся новые дорожные знаки: когда и как будут выглядеть
В Украине появятся новые дорожные знаки: когда и как будут выглядеть
С быстрым ускорением и запасом хода больше 300 километров - как едет новый Nissan Leaf
С быстрым ускорением и запасом хода больше 300 километров - как едет новый Nissan Leaf
Электромобили, гибриды, технологические кроссоверы - испытали одни из самых новых автомобилей в Украине
Электромобили, гибриды, технологические кроссоверы - испытали одни из самых новых автомобилей в Украине
Видео
Все видео
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 4068
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 576
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 972
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6714
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4113
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2021
Просмотров: 369
Лисиці
У дитинстві тітка-бібліотекарка подарувала мені "Оповідання про тварин" Ернеста Сетона-Томпсона. Я й досі люблю перечитувати її. Окрема тема — ...
пятница, 05 ноября 2021 12:15

Украинцы смогут получить водительское удостоверение по почте

  Комментировать
Украинцы смогут получить водительское удостоверение по почте
Водительское удостоверение можно сговорить онлайн и получить по почте. Фото: facebook.com/ukrposhta

С сегодняшнего дня, 5 ноября, оформленное в электронном кабинете водительское удостоверение можно получить в любом отделении Укрпочты.

Об этом сообщает информационное агентство УНН.

"При оформлении удостоверения онлайн нужно выбрать доставку почтой домой или забрать в удобное время в ближайшем отделении. А жителям сел не нужно выезжать в райцентр - водительское удостоверение доставит передвижное отделение или почтальон села", - сообщила заместитель гендиректора Укрпочты по развитию бизнеса Алена Степина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве появился прокат електромопедов

В пределах области и между областями доставка будет производиться до двох дней, а в пределах Украины - от трех дней.

В Киеве установили около 400 новых дорожных знаков на период с 1 ноября по 1 апреля. Появились они на 55 улицах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы смогут получить водительское удостоверение по почте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 21168
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 19198
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 9828
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 3 Просмотров: 9234
Как сочетать юбку и куртку: 27 стильных идей в холодное время года
Как сочетать юбку и куртку: 27 стильных идей в холодное время года
9
 Просмотров: 8109
Авто
Поездки на BlaBlaCar подорожают: сервис подготовил нововведение
Поездки на BlaBlaCar подорожают: сервис подготовил нововведение Просмотров: 333
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
4
 Просмотров: 981
В Киеве появились новые дорожные знаки
В Киеве появились новые дорожные знаки Просмотров: 297
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
6
 Просмотров: 3222
Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают
Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают Просмотров: 774
Больше всего комментируют
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
Лаврские попы напали на журналистов
2
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Голосов: 16145
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть