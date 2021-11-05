Украинцы смогут получить водительское удостоверение по почте

Водительское удостоверение можно сговорить онлайн и получить по почте. Фото: facebook.com/ukrposhta

С сегодняшнего дня, 5 ноября, оформленное в электронном кабинете водительское удостоверение можно получить в любом отделении Укрпочты.

Об этом сообщает информационное агентство УНН.

"При оформлении удостоверения онлайн нужно выбрать доставку почтой домой или забрать в удобное время в ближайшем отделении. А жителям сел не нужно выезжать в райцентр - водительское удостоверение доставит передвижное отделение или почтальон села", - сообщила заместитель гендиректора Укрпочты по развитию бизнеса Алена Степина.

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В пределах области и между областями доставка будет производиться до двох дней, а в пределах Украины - от трех дней.

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