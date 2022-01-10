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понедельник, 10 января 2022 10:28

Для нарушителей ПДД хотят ввести штрафные баллы: подробности

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Для нарушителей ПДД хотят ввести штрафные баллы: подробности
Нарушения ПДД будут оценивать в пределах от одного до пяти штрафных баллов. Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении штрафных баллов для водителей.

Украинцев хотят временно лишать права управления транспортным средством, когда количество штрафных баллов достигнет 12, сообщает сайт парламента.

"В случае начисления водителю 12 и более штрафных баллов, а водителю, получившему удостоверение впервые менее чем год назад, восьми или более штрафных баллов, уполномоченный чиновник Нацполиции выносит решение о временном приостановлении действия водительского удостоверения", - говорится в законопроекте.

Документ предусматривает, что нарушения ПДД будут оценивать в пределах от одного до пяти штрафных баллов:

1 балл - не пристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла.

2 балла - превышение скорости на 20 км/ч, нарушение правил проезда перекрестков, обгона, остановок общественного транспорта, несоблюдение дистанции, использование за рулем мобильного телефона.

3 балла - нарушение правил движения или остановка на полосе для общественного транспорта, превышения скоростного режима на 50 км/ч, непредоставление проезда "скорой", пожарным и полицейским машинам, превышение количества пассажиров в маршрутном транспорте;

5 баллов - превышение установленной скорости больше, чем на 50 км\ч, создание аварийной ситуации, побег с места ДТП.

Баллы будут начислять параллельно со штрафами. Через 365 дней со дня начисления они обнуляются. Водитель может обжаловать в суде приостановление действия прав, но во время рассмотрения дела ездить все равно не сможет. Штраф за это составит 3,4 тыс. грн.

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У украинцев появилась возможность получить по почте заказанное онлайн водительское удостоверение. Оформить доставку можно в электронном кабинете водителя, а получить - в любом отделении Укрпочты. Теперь не нужно посещать сервисный центр МВД для получения пластикового документа.

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Дата
10
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