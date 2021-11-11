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четверг, 11 ноября 2021 10:27

Свидетелей нарушений ПДД могут начать награждать

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Свидетелей нарушений ПДД могут начать награждать
Законопроект о наградах был зарегистрирован в Раде. Фото: Pexels

Украинцев могут начать вознаграждать за видеофиксацию нарушений ПДД - давать свидетелю 10% уплаченного штрафа.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

"Предложено усовершенствовать действующий режим фотосъемки и добавить в перечень субъектов, которые могут его осуществлять, физических лиц, являющихся непосредственными свидетелями нарушения", - говорится в пояснительной записке.

Проект касается проезда на запрещенный сигнал светофора, пересечения двойной сплошной полосы или железнодорожных переездов, нарушения правил парковки и ухода с места ДТП.

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Свидетели, зафиксировавшие нарушения, получают статус извещателя и могут получить 10% от штрафа.

Скоро на дорогах появится четыре "фантомных патруля" МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге. Фантомные патрули также будут обнаруживать авто-двойники и будут искать в розыске машины. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн ​​грн.

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Дата
11
ноября

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