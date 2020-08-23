На Буковине зафиксировали антирекорд по количеству больных на коронавирус

22 августа в Черновицкой области зафиксировали 213 новых случаев заражения коронавируса. Фото: Pixabay

22 августа в Черновицкой области зафиксировали 213 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели этого дня 46 пациентов. Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.



"Красная" зона – это визуализация опасности, которую мы не можем постичь другими чувствами. Можно провести аналогию со светофором, который запрограммирован на смену цветов - после красного обязательно включается желтый и зеленый. Поэтому как только показатели перестанут быть критическими, то и светофор покажет, что двигаться безопасно, " – написал чиновник.

Он добавил, что если жители и власти области не учтут сигналов, "то могут случаться столкновения, аварии в виде человеческих жертв".

За сутки количество больных коронавирусом в Украине увеличилась почти на 2,3 тысячи. На 22 августа зафиксировано уже почти 103 000 случаев коронавирусной болезни Covid-19.