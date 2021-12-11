На 39 году жизни скончался бывший депутат Киевсовета

Сегодня в возрасте 38 лет умер общественный деятель и бывший депутат Киевсовета Алексей Новиков. Об этом сообщила жена покойного.
Причиной смерти стал сердечный приступ. У Алексея остались жена и четверо детей.
"Сегодня утром от нас ушел мой любимый муж, замечательный человек, сын, отец и товарищ, Алексей Новиков!"— написала в Facebook жена покойного.
Юлия Новикова сообщила, что похороны состоятся в воскресенье, 12 декабря, на Байковом кладбище.
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Также соболезнования родным и близким выразили в Киевском городском совете.
"Алексей Новиков в статусе депутата и общественного деятеля работал на благо нашего города, всегда отстаивал интересы общины. Но жизнь часто бывает несправедливой и отнимает в расцвете сил. Вечная память!" - говорится в сообщении.
С 2006 по 2010 год Алексей Новиков был депутатом райсовета Днепровского района Киева от блока Леонида Черновецкого.
С 25 октября 2015 года по 2020 год был депутатом Киевсовета. Он активно выступал за сохранение зеленых зон Киева, инициировал создание нескольких скверов в Днепровском районе столицы.
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