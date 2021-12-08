Умер легендарный волонтер Сергей Максимец. Он вывозил раненых из Иловайска

Умер Сергей Максимец. Фото: РБК

В возрасте 69 лет ушел из жизни легендарный волонтер Сергей Максимец с позывным "Дядя Сережа".

Он помогал нашим военным с начала русско-украинской войны, сообщает "24 канал".

Вместе с семьей в июне 2014 вынужденно покинул дом в Донецке, за месяц до этого ему сообщили о попадании в расстрельные списки оккупантов.

Он возил на фронт передачи бойцам, вывозил из зоны АТО раненых военных, помогал эвакуироваться гражданским.

Когда был Иловайск, он ездил на ту сторону, делая вид, что едет забирать вещи из дома. Сам же под этими вещами вывозил наших военных, которых находил ранеными в подсолнечниках, или которых ему передавали местные жители.

Сергей Максимец за время своего волонтерства испытал серьезные контузии и частично потерял слух. В последние годы он жаловался на проблемы с сердцем.

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Много лет был дальнобойщиком, работал на Чернобыльской АЭС, после этого осел в Донецке и занялся делом, о котором долго мечтал: начал отливать церковные колокола. До русско-украинской войны мастер успел выполнить заказ из сотен храмов по всей стране.