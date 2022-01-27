Мне стыдно: дочь Егоровой "открестилась" от заявлений матери о Путине

С Егоровой Ровинская не общается уже больше года. Фото: facebook.com/stacy.egorova

Старшая дочь Снежаны Егоровой телеведущая Стася Ровинская заявила, что больше года не общается с матерью.

Телеведущая телеканала "1+1" написала в Facebook, что чувствует боль, стыд, и желание защитить своих детей после публичного заявления матери о поддержке президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"На это есть много причин, некоторые касаются только нас и я не хотела бы их выносить. Но некоторые из-за разного мировоззрения и кардинально противоположную гражданскую позицию. Честно говоря, сильно сожалею, что когда-то зарегистрировала ее в соцсетях. Потому что сейчас мы даже здесь не "дружим" и не поддерживаем связь. И об ужасных заявлениях от нее я, как и все, узнаю или из новостей, или присылают знакомые", - написала Ровинская.

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Она отметила, что не должна отвечать за слова и поступки матери. В то же время сама родила троих детей и пытается жить так, чтобы им не было стыдно и они не стали заложниками ее эгоистических поступков.

"Мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев. И их бабушка не переживает даже за безопасность внуков, которые живут в Украине, ходят здесь в школу и садик. Мне страшно за моих младших братиков и сестренку, которые находятся с ней. И сейчас она единственный человек, который ими занимается. Они так же сильно все переживают", - добавила Ровенская.

Егорова заявила, что поддерживает президента страны-агрессора РФ Путина. В прошлом году проект "Рагу.лі" назвал Егорову "рагулихой года". В позапрошлом году назвала cелюками и рагулями людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну. Военных она сравнила с наркоманами, "которые за дозу готовы продать жизни". Также хвалила белорусского диктатора Александра Лукашенко.