Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет

Шоумен 53-летний Антон Мухарский признался, что занимается сексом в старинных храмах, дворцах и замках. У писателя такое эротическое хобби с женой 34-летней Елизаветой Бельской.

Пара называет увлечение "эротическим освящением". О том, что возбуждаются от искусства, рассказали в программе "Світське життя".

Автор: facebook.com/AntinMykharskyi Антон Мухарский рассказал об эротическом хобби с женой Елизаветой Бельской

"Античные города, раскопки, замки, дворцы, какие-то особенные места на природе. И там мы их, так сказать, эротично освящаем", - призналась Бельская.

Так влюбленные освятили Парфенон в греческих Афинах и не только.

"Мы освятили замок Эжена в Стокгольме, храм Нимфеи в Турции. Многие места в Европе. Мы получаем возбуждение от предметов искусства", - добавил актер.

Мухарский и Бельская также признавались, что даже после нескольких лет венчания называют друг друга на "вы".

"Я хочу уберечь наше пространство от пренебрежения друг к другу", - объяснил мужчина.

По мнению любимой шоумена, так сложнее поссориться.

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"На "вы" ты не сможешь употребить какое-нибудь невежливое слово", - добавила она.

У Мухарского от первой жены есть две дочери: 30-летняя София и 15-летняя Иванна. С 2006-го по 2015 год состоял в браке с актрисой и телеведущей Снежаной Егоровой. У них трое общих детей - дочь 11-летняя Арина и два сына 14-летний Андрей и 9-летний Иван. В 2017 году женился на искусствоведе Елизавете Бельской.