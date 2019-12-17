Минимальные пенсии могут возрасти почти вдвое

Уже в 2020 году минимальный размер пенсий может составлять 3276 гривен

В Украине могут почти вдвое вырасти минимальные пенсии, если депутаты Верховной Рады примут новый законопроект.

Речь идет об увеличении минимальной ставки пенсии, которая выплачивается по достижении пенсионного возраста, пишет РБК.

Законопроект № 2575 зарегистрирован в Раде 12 декабря 2019. Он предусматривает внесение изменений в статью 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Согласно проекту закона уже в 2020 году минимальный размер пенсий может составлять 3276 гривен (при наличии 35 и 30 лет страхового стажа у мужчин и женщин соответственно). Другие надбавки уже высчитываются индивидуально и зависят от стажа и других факторов. По мнению депутатов, это может удовлетворить первоочередные потребности пожилых людей.

С 1 декабря минимальную пенсию повысили до 1638 грн. К этому времени выплачивали 1564 грн. Максимальная пенсия выросла с 15 640 до 16 380 грн. Выплаты пересчитали из-за роста прожиточного минимума. Следующий раз правительство планирует пересмотреть пенсии в апреле 2020 года.