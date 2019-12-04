Укрпочта получит больше денег на доставку пенсий и субсидий

Укрпочта не будет сокращать сеть отделений в селах. Фото: Укрінформ

Правительство утвердило новый тариф на доставку пенсий и субсидий Укрпочтой.

Соответствующее решение Кабинет министров принял 4 декабря. С 1 января 2020 года стоимость услуги в городе составит 1,15% от суммы соответствующей выплаты. В селе и поселке городского типа - 2,3%. Расходы заложат в бюджет-2020, сообщила пресс-служба Укрпочты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпочту и Укрзализныцю готовят к приватизации: подробности

"Укрпочта не будет сокращать сеть отделений в селах. Более того, сегодня подписываю распоряжение о возможности увеличения количества дней работы наших отделений и почтальонов в селах, там где в этом есть необходимость. Что это значит? Удобство для людей, качественные услуги, лучшая доставка газет, более высокие доходы почтальонов и операторов", - написал в Facebook генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Пенсии через Укрпочту получают более 4 млн украинцев. В том числе более 800 тыс. людей с инвалидностью

Тарифы на доставку пенсий не менялись с 2004 года. Тогда минимальная заработная плата составляла 237 грн. В 2020 году вырастет до 4723 грн. За это время пенсия выросла в 5,5 раз. Процент поступлений от Пенсионного фонда за услуги доставки не покрывал разрыв.