Средняя пенсия выросла: где платят больше всего

С начала 2019-го в стране назначили 329 новых пенсий. Фото: УНІАН

В октябре средняя пенсия украинцев достигла 3019,62 грн. С начала года выплата выросла на 374 грн, или 14,1%.

Самую высокую среднюю пенсию получали в Киеве - 4167 грн. В Донецкой области она составила 3963 грн, Луганской - 3670 грн, Днепропетровской - 3435 грн, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Самая низкая средняя пенсия в Украине была в Тернопольской области - 2323 грн.

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В октябре в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. В то же время с начала 2019-го в стране назначили 329 новых пенсий.

С января по октябрь 2019-го на пенсии государство направило 363,8 млрд грн.

С 1 декабря минимальную пенсию повысили до 1638 грн. К этому времени выплачивали 1564 грн. Максимальная пенсия выросла с 15 640 до 16 380 грн. Выплаты пересчитали из-за роста прожиточного минимума. Следующий раз правительство планирует пересмотреть пенсии в апреле 2020 года.