Назвали случаи, когда за коммуналку можно не платить

Потребитель может не оплачивать коммуналку, если зафиксирована низкая температура теплоносителя. Фото: 5 канал

Украинцы могут не платить за некачественные коммунальные услуги. Однако сначала надо выяснить, кто виноват в том, что батареи холодные.

"Прежде всего нужно понять, где именно есть проблема: она извне или внутри дома. Если поставщик предоставил адекватный теплоноситель в дом, а тепло растерялось по дороге - это проблема руководителя или ОСМД. Если на собрании совладельцев квартир вы сами отказались от энергоэффективной модернизации, тогда это уже лично ваша вина и платить придется", - говорит координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети ОПОРА Татьяна Бойко, передает "Обозреватель".

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Подчеркивает, что потребитель может не оплачивать коммуналку, если зафиксирована низкая температура теплоносителя. Или когда руководитель доме не выполнил возложенные на него обязательства по модернизации сооружения.

"Но, когда вы сообщаете о проблемах, в день проверки сам поставщик подкручивает гайки и у вас неожиданно становится тепло и из крана течет не теплая, а горячая вода. Такие случаи действительно бывают, но не скажу, что массово", - пояснила Бойко.

С 1 января 2020 года в Украине будет действовать страховая стоимость газа для населения. Люди при этом ценой смогут покупать газ, если рыночная ощутимо возрастет. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржель, газ будет стоить дешевле на 7%, чем прошлый отопительный период.