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среда, 27 ноября 2019 16:22

Правительство приняло рекордно низкую цену газа за последние 2 года

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Правительство приняло рекордно низкую цену газа за последние 2 года
В прошлом году зимой населения за газ платило 8,5 грн за куб. Фото: Економічна правда

Кабмин на заседании принял страховую цену газа для населения.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Платить будут 8 гривен за кубометр весь отопительный период. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние 2 года", - написал в Telegram премьер Алексей Гончарук.

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По его словам, переход на программу - добровольный. Отказаться от нее сможет каждый. Тогда придется платить рыночную стоимость газа, которая будет в отопительный период.

"Газа хватит. Сегодня у нас рекордные запасы в хранилищах - 21,7 миллиарда кубометров газа", - подытожил Гончарук.

В прошлом году зимой населения за газ платило 8,5 грн за куб.

С 1 января 2020 года в Украине будет действовать страховая стоимость газа для населения. Люди при этом ценой смогут покупать газ, если рыночная ощутимо вырастет. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, газ будет стоить дешевле на 7%, чем прошлый отопительный период.

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