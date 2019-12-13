Озвучили сумму уплаченных пенсий жителям неподконтрольных территорий

Озвучена сумма выделенных пенсий жителям ОРДЛО. Фото: Сегодня

Пенсионерам с неподконтрольных территорий выплачены 108 миллиардов гривен.

Пенсии выплачиваются тем гражданам, которые прошли верификацию, заявил глава МВД Арсен Аваков в эфире "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Вы знаете сколько мы заплатили пенсий людям, которые находятся на оккупированной территории? Цифра есть у нас - 108 миллиардов. Это сумма, которую мы передали нашим пенсионерам. Тем, которые прошли верификацию. Если нет верификации, то кому мы будем платить? Боевикам?" - сказал Аваков.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в свою очередь подчеркнул, что законопроект о выплате пенсий в ОРДЛО пока не включен в повестку дня сессии.

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Напомним, команда Владимира Зеленского готовит новую стратегию начисления пенсий для пожилых людей. По этой программе, первым поднимут пенсии людям, которым исполнилось 80 и больше лет.