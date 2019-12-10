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вторник, 10 декабря 2019 09:41

Чтобы получить пенсию, придется работать до 63, а то и 65 лет

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Автор: karachun.com.ua
  В Украине увеличивают пенсионный возраст для женщин и необходимый минимальный трудовой стаж
В Украине увеличивают пенсионный возраст для женщин и необходимый минимальный трудовой стаж

В следующем году меняются требования для выхода на пенсию. В частности, увеличивается необходимый минимальный стаж для выхода на пенсию, а также пенсионный возраст для женщин. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Тем, кому в 2020-м исполнится 60 лет - и мужчинам, и женщинам - для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа.

Также в 2020 году заканчивается "льготный период" для женщин. Хотя воспользоваться им еще могут женщины, которые родились с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев, то есть на полгода раньше, чем мужчины и женщины, которые родились позже. Такого возраста они достигнут как раз в 2020 году. Те же, кто родился после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только после достижения 60-летнего возраста, то есть уже в 2021 году.

Если после достижения 60 лет человек не будет необходимого стажа, придется проработать еще минимум три года. В возрасте 63 года пенсия может быть начислена при гораздо меньшем официальном трудовом стаже.

Скажем, те, кому 63 года исполнилось в 2019 году, могут получить пенсию по возрасту при наличии страхового стажа 16 лет. В 2020-м нужен стаж не менее 17 лет, в 2021-м - не менее 18 лет, в 2022-м - от 19 лет и старше. Украинцы, которым в в 2020 году только исполнится 60, смогут уйти на пенсию в 2023 году, если к тому моменту их страховой стаж составит не менее 20 лет.

Если же и до 63 лет не удастся накопить необходимый официальный стаж, есть вариант получить пенсию по возрасту в 65 лет при наличии стажа официальной работы не менее 15 лет.

Автор: lawportal.com.ua
  В Украине увеличивают пенсионный возраст для женщин и необходимый минимальный трудовой стаж
В Украине увеличивают пенсионный возраст для женщин и необходимый минимальный трудовой стаж

Тем, кому не удастся "собрать" официальный стаж даже до 65 лет, придется работать и дальше. Или обратиться в органы соцобеспечения для назначения социальной помощи. Если других доходов у человека нет, размер социальной помощи будет равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

Также увеличился размер минимальной пенсии. Это связано с увеличением прожиточного минимум с 1 декабря. Надбавка к минимальной пенсии, равной прожиточному уровню, составит 74 грн: после пересчета пенсионеры будут получать 1638 грн вместо 1564 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Средняя пенсия выросла: где платят больше всего

Размер максимальной пенсии, которая составляет 10 прожиточных минимумов, вырастет пропорционально - на 740 грн и будет составлять 16 380 грн (вместо 15 640 грн).

В следующем году перерасчет минимальных пенсий запланировано на 1 июля, а затем - на 1 декабря.

Для пенсионеров, которым пенсия была назначена ранее, перерасчет проведут 1 марта. Надбавка должна составить 50% от роста фонда зарплат плюс 50% от размера инфляции. Например, если рост зарплат составит 20%, а инфляция - 6%, то пенсии проиндексируют на 13% (20%: 2 + 6%: 2 = 13%).

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что сейчас перерасчет пенсий происходит в автоматическом режиме, обращаться в органы Пенсионного фонда пенсионерам не нужно.

Правительство утвердило новый тариф на доставку пенсий и субсидий Укрпочтой.

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Дата
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