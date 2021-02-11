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воскресенье, 25 апреля 2021 14:30

Маски и дистанция полтора метра: как львовяне освящают вербу
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Празднование Вербного воскресенья во Львове
Фото: Валерий Шмаков
Празднование Вербного воскресенья во Львове
Празднование Вербного воскресенья во Львове
Празднование Вербного воскресенья во Львове
Празднование Вербного воскресенья во Львове
Автор: Валерий Шмаков
  Празднование Вербного воскресенья во Львове
Празднование Вербного воскресенья во Львове

В Львове 25 апреля во Вербное воскресенье верующие пришли в храмы освящать вербные букеты.

Несмотря на то, что освящение вербы осуществляется исключительно на улице с соблюдением дистанции, во дворе некоторых храмов все же образовались толпы людей.

В частности, такое скопление людей сегодня можно было заметить возле церкви святых Ольги и Елизаветы УГКЦ.

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Накануне Совет Церквей Львова предоставил рекомендации священнослужителям и мирянам всех конфессий по празднованию Вербного воскресенья и Пасхи.

"Одной из важных будет рекомендация духовенства находиться молитвенно дома, в режиме онлайн, также будет возможность освятить блюда или вербные ветви онлайн после прочтения соответствующих молитв. Если, все же, люди пойдут в церковь на Вербное воскресенье или на Пасху, то рекомендуется находиться на улице. В самой церкви расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метра, люди, конечно же, должны соблюдать все карантинные нормы - маска, дезинфекция рук", - обратился Совет Церквей.

Поклонение Плащанице разрешено осуществлять земным поклоном без целования святых икон. Также есть рекомендация тем приходам, которые рядом с парками или скверами, освящать вербу и куличи там.

Сегодня христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье. По древней библейской легенде - Пальмовое воскресенье.

Именно в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле с Виффагии. Накануне он воскресил праведного Лазаря и люди устелили Сыну Божьему путь пальмовыми ветвями, приветствуя Спасителя. В славянских странах пальмовые ветви люди заменили вербными. Их цвет символизирует приход весны и зарождения жизни.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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Дата
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