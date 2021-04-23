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воскресенье, 25 апреля 2021 05:03

Церковный праздник 25 апреля: что сегодня отмечаем

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Церковный праздник 25 апреля: что сегодня отмечаем
25 апреля празднуют Вербное воскресенье. Фото: i0.web.de

25 апреля празднуют великий христианский праздник Вербное воскресенье. Его отмечают за неделю до Светлого Христова Воскресения.

"Это день въезда Иисуса Христа в Иерусалим где его провозглашают израильским царем. Он приезжает на посвящение ему стелют плащи, материи, бросают ветки с деревьев. Но царство длилось не долго, через пять дней Иисуса распинают на кресте", - рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицкий.

Приветствуя Иисуса Христа, люди устилали ему путь пальмовыми ветвями, то праздник Входа Господня в Иерусалим также называется Неделей ваий, что означает пальмовая ветвь.

В Украине, и в других странах, где пальма не является типичным растением, праздник имеет народное название - Вербное воскресенье, что связано с традицией замены пальмовых ветвей на ивовые. Это единственное дерево, которое распускается ранней весной.

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В Вербное воскресенье верующие посещают церковь и берут с собой веточки вербы, которая считается символом весны и новой жизни. Освященные священником ветви ивы приносят домой и ставят перед иконой. Согласно традиции, букетик вербы должен простоять возле икон весь год, охраняя дом от пожаров и несчастий, а хозяев - от болезней.

Еще одной популярной традиции является "биение" ивой. Так, по традиции освященными веточками надо коснуться человека, при этом говоря: "Не я бью, верба бьет, отныне через неделю будет Пасха!". Таким образом украинцы поздравляют друг друга с праздником и напоминают, что приближается Светлое Христово Воскресение.

Вербное воскресенье приходится на строгий Великий пост. Однако по случаю праздника разрешается определенное послабление - можно есть рыбу и выпить немного вина.

25 апреля по церковному календарю почитается память преподобного Василия исповедника, епископа Парийского. Наши предки считали его знатоком человеческих душ. Кроме того, этот день особенный еще для Давида, Ивана, Исаака.

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Дата
25
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