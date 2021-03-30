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вторник, 30 марта 2021 10:21

Страстная неделя в западном обряде: главные традиции и запреты

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Страстная неделя в западном обряде: главные традиции и запреты
Страстная неделя-последняя перед Пасхой. Фото: pixabay.com

В ближайшее воскресенье христиане западного обряда отмечают Пасху. Сейчас идет Страстная неделя - вторая и самая насыщенная уникальными богослужениями часть Великого поста. Начиная с Лазаревой субботы, он ведет верующих к переживанию Пасхального триденствия.

Страстная неделя - последняя перед Пасхой. Она считается самой строгой. Это время, когда, по мнению костела, необходимо сосредоточиться на размышлениях о таинстве Страстей Христовых.

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В Великий вторник верующие вспоминают, как Иисус обличал фарисеев. У католиков Великий пост длится 40 дней - с Пепельной среды до Великого Четверга. Считается, что приготовление праздничного ужина нужно закончить именно в Великий четверг, чтобы не отвлекаться от службы в Страстную пятницу. Этот день уместно также посвятить работе по хозяйству.

Празднование Пасхального триденствия, которое начинается в пятницу, можно начать с семейной трапезы и преломления хлеба. Ее следует закончить до начала вечерней литургии или молитвы. Страстная пятница является днем строгого поста для всех в возрасте от 18 лет до 61 года и воздержания от мясной пищи, начиная с 14 лет. Запрещается веселиться, петь, танцевать, употреблять алкоголь. Домашняя работа тоже под запретом. Запрещается также резать хлеб, пить воду, забивать гвозди или что-либо в землю, стричься, красить волосы или делать другие косметические процедуры.

Великая суббота - это день воздержания от мясной пищи, а также день великого молчания. Желательно воздержание от ненужных разговоров. Празднование Воскресения Господня начинается со службы в пасхальную ночь.

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В Ватикане Папа Римский Франциск заявил во время службы на Вербное воскресенье, что дьявол использует пандемию Covid-19 в своих целях.

В этом году понтифик выступал перед почти пустым залом базилики Святого Петра из-за ограничительных карантинных мер на фоне пандемии.

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