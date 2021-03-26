Почему в этом году католическая Пасха на месяц раньше

В этом году православные христиане празднуют Пасху 2 мая, а католики - 4 апреля. Фото: pixabay.com

Разница в дате празднования Пасхи у католиков и православных объясняется датой, от которой отсчитывается первое весеннее полнолуние.

Об этом рассказал архиепископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря, передает "Укринформ". По его словам, православные, независимо от того, придерживаются они старого или нового календаря, отсчитывают дату Пасхи от равноденствия по юлианскому календарю без изменения в пасхалии.

"Разница в дате празднования объясняется тем, от какой даты отсчитывается первое полнолуние. Католики и протестанты высчитывают дату от астрономического равноденствия, и, соответственно, разница, которая есть между 2 календарями, то есть 13 дней, влияет и на дату отсчета равноденствия. И поэтому где-то раз в 5 лет даты празднования совпадают, порой разница в праздновании составляет неделю, а время от времени такая большая разница фактически в месяц", - объяснил архиепископ.

Православные христиане в этом году Пасху празднуют 2 мая, а католики - 4 апреля.

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Апрель 2021 года не предусматривает дополнительных выходных. Поэтому у украинцев будет 8 выходных: 4 субботы и 4 воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня.