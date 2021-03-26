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пятница, 26 марта 2021 08:56

Сколько выходных будет в апреле

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Апрель 2021 не предусматривает дополнительных выходных.

Поэтому, украинцы будут иметь 8 выходных: 4 субботы и 4 воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня.

Месяц начнется со смешного праздника - Дня смеха. Уже через несколько дней после этого христиане восточного обряда будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы. Оно является одним из важнейших церковных праздников.

Кроме того, в апреле будет отмечаться Международный день Земли, а также чествуется память жертв Чернобыльской катастрофы.

Автор: kalendari.co.ua
  Апрель 2021 не предусматривает дополнительных выходных
Апрель 2021 не предусматривает дополнительных выходных

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Основные праздники и памятные даты апреля 2021

• 1 апреля - День смеха, Международный день птиц

• 2 апреля - Всемирный день распространения информации пpо проблеме аутизма, Международный день детской книги

• 4 апреля - День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный День бродячих животных

• 5 апреля - Международный День супа

• 6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития

• 7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы

• 8 апреля - Международный день цыган

• 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

• 12 апреля - Вcемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине

• 15 апреля - День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе

• 16 апреля - Всемирный день голоса

• 17 апреля - День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины

• 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры

• 21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря

• 22 апреля - Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)

• 23 апреля - Всемирный день книги тa авторского права, Всеукраинский день психолога

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• 24 апреля - Международный день солидарности молодежи

• 25 апреля - Всемирный день борьбы против малярии, Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

• 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, День Чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

• 28 апреля - Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима)

• 29 апреля - День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца

• 30 апреля - День пограничника Украины, Международный день джаза

Пасху в этом году христиане восточного обряда будут праздновать 2 мая. В Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году не будет.

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