Папа Римский сделал заявление про коронакризис

Во время богослужения в компании 150 верующих и кардиналов понтифик хромал. Фото: Reuters

В Ватикане Папа Римский Франциск заявил во время службы на Вербное воскресенье, что дьявол использует пандемию Covid-19 в своих целях.

В этом году понтифик выступал перед почти пустым залом базилики Святого Петра из-за ограничительных карантинных мер на фоне пандемии. По его словам, прошлогоднее начало пандемии шокировало мир, но в 2021 году человечество оказалось под еще большим давлением из-за усиления экономического кризиса, пишет Reuters.

"Дьявол пользуется кризисом, чтобы посеять недоверие, отчаяние и раздор. Пандемия причинила человечеству страдания: как физические, так и духовные", - сказал Папа Франциск.

Глава католической церкви также отметил, что кризис более чем другие события подчеркивает необходимость заботиться о тех, кто попал в беду, помогать бедным и страждущим. Во время богослужения в компании 150 верующих и кардиналов Папа Римский хромал. Он страдает невритом, который во время обострения вызывает боль в ногах.

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Патриарх Православной церкви Украины 91-летний Филарет рассказал о причинах пандемии Covid-19. Он заявил, что во всем виноваты человеческие грехи, среди которых ложь, коррупция и однополые браки. Филарет также считает, что коронавирус является человеческим изобретением.