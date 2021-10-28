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четверг, 28 октября 2021 16:23

Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
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Львовяне и гости города массово приходят отдохнуть в Стрыйский парк
Фото: Валерий Шмаков
Львовяне и гости города массово приходят отдохнуть в Стрыйский парк
Львовяне и гости города массово приходят отдохнуть в Стрыйский парк
Львовяне и гости города массово приходят отдохнуть в Стрыйский парк
Львовяне и гости города массово приходят отдохнуть в Стрыйский парк

С наступлением осени львовяне и гости города массово приходят отдохнуть в Стрыйский парк. Здесь любуются осенними пейзажами, кормят уток и лебедей, делают селфи среди опавших листьев.

Стрыйский парк был основан в XIX веке. Здесь насчитывается более 200 видов деревьев и растений, есть оранжерея, альпинарий, платановая и липовая аллеи. Растут красный дуб, тюльпановое дерево, магнолия, сосна Веймутова, японская сирень, маньчжурская аралия и гинкго двулопастное. Недалеко от главных ворот расположен пруд с лебедями.

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Также в Стрыйском парке растет ива Тараса из побега дерева, которое Тарас Шевченко посадил в 1850 году в ссылке в Казахстане.

Этой осенью в парке планируют высадить 370 саженцев, среди которых – клен, липа, сосна, бук, граб, горькокаштан, туи, вейгелы, декоративные яблони и груши. Также редкие тюльпановые деревья, гибискусы и магнолии. Кроме этого высадят дерево ликвидамбар, которого нет ни в одном из львовских парков.

Gazeta.ua собрала подборку произведений японских художников, посвященных осени.

В японской культуре сформировался культ любованием осенней листвой. Называется - момидзигари. Красивыми японцы считали красные кроны кленов.

Японские железные дороги предлагают специальные туры, когда можно наблюдать за красными листьями в различных климатических зонах на протяжении всего сезона.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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28
октября

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