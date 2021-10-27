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четверг, 28 октября 2021 00:46

Как в старину выглядел Стрыйский парк во Львове - подборка фото
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Gazeta.ua собрала старинные фото Стрыйского парка во Львове
Фото: Цифровой архив Польши
Парк начал обустраивать в 1879 году. Проект инициировал городской советник Станислав Немчиновский
Формированием парка занимался инженер городских плантаций Арнольд Реринг
В первые годы высадили 40 тысяч деревьев. Больше всего было кленов, яворов и елей

Gazeta.ua собрала старинные фото Стрыйского парка во Львове.

Парк начал обустраивать в 1879 году. Проект инициировал городской советник Станислав Немчиновский. Формированием парка занимался инженер городских плантаций Арнольд Реринг. Парк начали высаживать на территории кладбища, закрытого в 1823 году.

В первые годы высадили 40 тысяч деревьев. Больше всего было кленов, яворов и елей.

18 июня 1895 года в парке был открыт памятник одному из участников восстания под предводительством Тадеуша Костюшко Яну Килинскому. Парк официально получил название Килинского. Но львовяне продолжили называть его Стрыйским. Памятник сохранился до наших времен.

В парке построили фонтаны, искусственные водопады и цветники. Действовал зверинец.

Во время Первой мировой войны в парк упал австрийский самолет. В ноябре 1918 года здесь хоронили погибших украинских военных. Затем их перенесли на кладбище.

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Первоначально только нижняя часть парка была облагорожена. На верхней позже начали устраивать Краевую выставку. В межвоенные годы в парке проходили "Восточные торги".

Сейчас парк имеет статус памятника садово-паркового искусства национального значения.

Gazeta.ua показала старинные фото Галича в Ивано-Франковской обл. Самым известным украшением города является замок. Галицкий замок был построен в середине XIV в. По другим данным его построил в 1350-1352 годах волынский воевода Любарт. Он защищал страну от татарских набегов.

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