Как рисовали осень художники - подборка открыток

Gazeta.ua собрала подборку старых польских открыток с осенними картинами художников.
В межвоенный период на них напечатали произведения Станислава Виткевича, украинского художника Михаила Гермашева и других.
Ранее было популярно делать наборы открыток с картинами художников. Их собирали ценители искусства.
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На полотнах осень изображали как яскраву и солнечную, так и как мрачную и серую пору. Художники рисовали пейзажи лесов, парков и загородных усадеб.
Gazeta.ua собрала подборку произведений японских художников, посвященных осени.
В японской культуре сформировался культ любованием осенней листвой. Называется - момидзигари. Красивыми японцы считали красные кроны кленов.
Японские железные дороги предлагают специальные туры, когда можно наблюдать за красными листьями в различных климатических зонах на протяжении всего сезона.
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