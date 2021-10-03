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понедельник, 04 октября 2021 00:46

Как рисовали осень художники - подборка открыток
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"Осенний закат", Юлиус Клевер
Фото: polona.pl
"Осень", Йозеф Рапацкий
"Осенний вечер", Йозеф Рапацкий
"Осень", Михал Поцеха
"Осень", Михал Поцеха

Gazeta.ua собрала подборку старых польских открыток с осенними картинами художников.

В межвоенный период на них напечатали произведения Станислава Виткевича, украинского художника Михаила Гермашева и других.

Ранее было популярно делать наборы открыток с картинами художников. Их собирали ценители искусства.

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На полотнах осень изображали как яскраву и солнечную, так и как мрачную и серую пору. Художники рисовали пейзажи лесов, парков и загородных усадеб.

Gazeta.ua собрала подборку произведений японских художников, посвященных осени.

В японской культуре сформировался культ любованием осенней листвой. Называется - момидзигари. Красивыми японцы считали красные кроны кленов.

Японские железные дороги предлагают специальные туры, когда можно наблюдать за красными листьями в различных климатических зонах на протяжении всего сезона.

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