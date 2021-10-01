Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин

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Gazeta.ua собрала подборку произведений японских художников, посвященных осени.

В японской культуре сформировался культ любования осенней листвой. Он называется - момидзигари. Наиболее красивыми японцы считали красные кроны кленов.

Японские железные дороги предлагают специальные туры, которые позволяют наблюдать за красными листьями в различных климатических зонах в течение всего сезона.

Осенью японцы традиционно подают к столу грибы. Они считаются кулинарным символом этого времени года. В некоторых местах в качестве десерта запекают или карамелизируют кленовые листья.

Цветком осени считали золотистую хризантему. Другим символом сезона было полнолуние. Этот образ часто изображали на полотнах, посвященных осени.

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Традицию любования осенью связывают с буддистской религией. Падение листьев заставляло буддистов задуматься о мимолетности всего сущего.

Опубликовали японские ксилографии 1887 года, по которым учили английский язык. Картины сделал издатель Камекити Цунадзима. Назвал их "Коллекция модных английских слов". На ксилографии изобразили животных, предметы и различные виды человеческой деятельности. Каждое изображение имеет японские и английские подписи.