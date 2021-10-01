Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин

Gazeta.ua собрала подборку произведений японских художников, посвященных осени.
В японской культуре сформировался культ любования осенней листвой. Он называется - момидзигари. Наиболее красивыми японцы считали красные кроны кленов.
Японские железные дороги предлагают специальные туры, которые позволяют наблюдать за красными листьями в различных климатических зонах в течение всего сезона.
Осенью японцы традиционно подают к столу грибы. Они считаются кулинарным символом этого времени года. В некоторых местах в качестве десерта запекают или карамелизируют кленовые листья.
Цветком осени считали золотистую хризантему. Другим символом сезона было полнолуние. Этот образ часто изображали на полотнах, посвященных осени.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как жили японцы после Второй мировой войны - ретрофотографии
Традицию любования осенью связывают с буддистской религией. Падение листьев заставляло буддистов задуматься о мимолетности всего сущего.
Опубликовали японские ксилографии 1887 года, по которым учили английский язык.
Картины сделал издатель Камекити Цунадзима. Назвал их "Коллекция модных английских слов".
На ксилографии изобразили животных, предметы и различные виды человеческой деятельности. Каждое изображение имеет японские и английские подписи.
Комментарии