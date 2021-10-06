Поляны Закарпатья покрыли ядовитые цветы невероятной красоты: фото растений

В Закарпатской области массово цветет безвременник осенний. Это фиолетовые цветы, похожие на крокусы. Именно первая половина октября является временем цветения безвременника осеннего на Закарпатье.

Об этом сообщил экскурсовод Сергей Прокоп, пишет "Укринформ".

Фото: Ужанский национальный парк

По словам гида, эти цветы сейчас массово цветут на полянах возле рек и вдоль дорог региона.

"Вожу своих туристов в локации с безвременником возле села Малая Копаня. Такие поляны есть на склонах Черной горы у Виноградова. Много безвременника осеннего в Ужанском национальном парке. Также, и об этом мало кто знает, много безвременника у Мукачевского Свято-Николаевского монастыря", - рассказал Прокоп, который специализируется на экологических экскурсиях Закарпатьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Певческое поле заполонили медведи Teddy и сказочные единороги: яркие фото "инсталокаций"

Эти цветы нельзя срывать, только любоваться. Безвременник осенний - ядовитое растение, подчеркнул гид.

"Многие люди путают безвременник с шафраном Гейфеля, который цветет на Закарпатье весной. Подчеркиваю, что это разные растения", - сказал Прокоп.

Безвременник осенний - это многолетнее травянистое растение из семейства лилейных (Liliaceae). Растет на влажных лугах в низине, предгорье и горной части Закарпатья, Прикарпатья. Также на Буковине, особенно в бассейне Прута и Тисы, небольшими зарослями по несколько гектаров. Природные заросли безвременника на Закарпатье взяты под охрану в пределах всего ареала. Их используют как семенники.