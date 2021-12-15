Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси

Татьяна Мокриди изучала русский язык и литературу в Белорусском государственном университете. С 2010 по 2011 год, когда ее муж дипломат Роман Бессмертный был послом Украины в Беларуси, жила с ним в Минске. Фото: Тарас Подолян

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко официально женат на учительнице белорусского языка и литературы Галине Жовнирович. Однако никогда не появляется с ней на людях. Его сопровождают любовницы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала политтехнолог, PR-менеджер Татьяна Мокриди. Ее муж дипломат Роман Безсмертный был послом Украины в Беларуси в 2010-2011 годах. Тогда семья жила в Минске.

"Александр Лукашенко не признает за женщинами никаких прав. Поэтому мирового дипформата - приема послов с супругами - никогда не было. Он женатый человек, но все знают о его любовницах. Лукашенко постоянно сопровождают то певица, то модель, то королева красоты. Только законной жены никто никогда не видел. Абсолютно недопустимо поведение", - рассказала Татьяна Мокриди.

"Мы с мужем жили в Минске, и очень мало людей понимали мой дипломатический язык. Когда на приемах спрашивали, что думаю о Минске, отвечала: "Я попала в свою юность". Это означало, что здесь ничего не изменилось. Советский Союз, парикмахерская "Мрія", в которой я стриглась студенткой, осталась точно такой же 22 года спустя. Тяжело было это видеть", – добавила она.

Мокриди рассказала, что в Украину решили возвращаться после того, как в Белоруси в декабре 2010 года прошли президентские выборы. Тогда Лукашенко набрал почти 80% голосов, ни один другой кандидат не получил больше 3%. США и ряд стран ЕС не сочли выборы легитимными. В стране начались протесты. Власти силой их разогнали и задержали большинство политических оппонентов Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу

"Официальный Киев молчал. Роман раздавал интервью, где говорил, что если бы у нас были такие выборы, президент бы летел, как пробка из шампанского. Он занял позицию, солидарную с послами ЕС: не признавать выборы. Не пошел на выступление бацьки в парламент. Тогда в Беларуси творились страшные вещи: люди вышли на протесты, тысячи оказались за решеткой. Я поняла, что нам нужно паковать чемоданы", - поделилась Татьяна Мокриди.

Читайте больше в номере журнала "Країна" за 16 декабря

Выписать журнал можно ЗДЕСЬ

14 декабря мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской блогера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Он планировал баллотироваться в президенты Беларуси, но 29 мая 2020 года его арестовали по обвинению в грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий. Вместе с ним сроки в 14-16 лет получили еще три политзаключенных.