Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором его страна может перекрыть транзит газа в Европу.

Ранее в ЕС ввели санкции против Беларуси, сообщает агентство БЕЛТА. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.

"Если санкции, которые они ввели или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение, у нас не будет иного выхода, кроме как ответить другими мерами. Мы воспользуемся этой жесткой мерой", - заявил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режим Лукашенко хочет ограничить ввоз европейских товаров

Евросоюз обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в использовании мигрантов как "гибридного оружия" в давлении на Запад. Польша, Латвия и Литва установили ограждения и привлекли тысячи пограничников, солдат и полицейских, чтобы защитить границу, где расположились тысячи мигрантов. По данным организаций помощи, за последние месяцы погибли по меньшей мере 11 мигрантов.

В начале декабря Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против режима белорусского диктатора. США внесли в список санкций 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна Беларуси, в частности, под ограничительные меры попали сын Александра Лукашенко Дмитрий; глава Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо.