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понедельник, 13 декабря 2021 12:40

Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу

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Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором его страна может перекрыть транзит газа в Европу.

Ранее в ЕС ввели санкции против Беларуси, сообщает агентство БЕЛТА. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.

"Если санкции, которые они ввели или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение, у нас не будет иного выхода, кроме как ответить другими мерами. Мы воспользуемся этой жесткой мерой", - заявил Лукашенко.

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Евросоюз обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко в использовании мигрантов как "гибридного оружия" в давлении на Запад. Польша, Латвия и Литва установили ограждения и привлекли тысячи пограничников, солдат и полицейских, чтобы защитить границу, где расположились тысячи мигрантов. По данным организаций помощи, за последние месяцы погибли по меньшей мере 11 мигрантов.

В начале декабря Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против режима белорусского диктатора. США внесли в список санкций 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна Беларуси, в частности, под ограничительные меры попали сын Александра Лукашенко Дмитрий; глава Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо.

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Дата
13
декабря

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