В ЕС утвердили пятый пакет санкций против Лукашенко

Послы Европейского Союза утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.

Об этом сообщил журналист "Радіо Свобода" Рикард Джозвяк.

"Только что послы ЕС утвердили все критерии пятого пакета санкций в отношении Беларуси.

Работа над списками теперь ускорится, политический зеленый свет, вероятно, будет дан 15 ноября, а фактическая публикация, вероятно, немного дальше", - пишет журналист.

EU ambassadors have just approved all the criteria for the 5th sanctions package on #Belarus. Work on listings will now speed up, a political green light will likely be given at FAC on 15 Nov and actual publication likely a bit further down the road.