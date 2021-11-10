В ЕС утвердили пятый пакет санкций против Лукашенко

Белорусский диктатор использует мигрантов в давлении на Запад. Фото: Reuters

Послы Европейского Союза утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.

Об этом сообщил журналист "Радіо Свобода" Рикард Джозвяк.

"Только что послы ЕС утвердили все критерии пятого пакета санкций в отношении Беларуси.

Работа над списками теперь ускорится, политический зеленый свет, вероятно, будет дан 15 ноября, а фактическая публикация, вероятно, немного дальше", - пишет журналист.

EU ambassadors have just approved all the criteria for the 5th sanctions package on #Belarus. Work on listings will now speed up, a political green light will likely be given at FAC on 15 Nov and actual publication likely a bit further down the road. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 10, 2021

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Евросоюз обвиняет самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как "гибридного оружия" в давлении на Запад.

Страны-члены ЕС готовятся ввести еще один пакет санкций против чиновников режима Лукашенко, ответственных за миграционный кризис на границе с Польшей.

Под санкции попадут около 200 человек, в том числе диктатор и его сыновья, а также более десятка учреждений и компаний.

8 ноября толпа мигрантов в Беларуси собрались у польской границе. Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили.