ЕС готовит срочные санкции против Лукашенко и его сыновей

ЕС готовится ввести пятый пакет санкций против Беларуси. Фото: slovoidilo.ua

ЕС обвиняет Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве "гибридного оружия" в давлении на Запад.

В среду ожидается коллективное принятие решения стран-членов ЕС о введении еще одного пакета санкций против чиновников режима Лукашенко ответственных за миграционный кризис на границе с Польшей, сообщает Reuters.

Пятый пакет должен заморозить активы и ввести запрет на посещение стран Евросоюза белорусским государственным чиновникам. Под санкции попадут почти 200 человек, в том числе Лукашенко и его сыновья, а также более десятка учреждений и компаний.

Государства ЕС также рассмотрят возможность расширения экономических санкций против Беларуси, принятых в июле.

Многие чиновники ЕС, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон Дер Ляйен, призывают принять по отношению к белорусскому диктатору максимально жесткие санкции.

Представитель немецкого МИДа Штефан Майер заявил о готовности официального Берлина отправить на польскую границу дополнительные отряды полиции, если будет соответствующий запрос.

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Ранее сообщалось, что ЕС готовится ввести пятый пакет санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса, который режим Лукашенко создал своим соседям из Евросоюза – Латвии, Литве и Польше. "Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси в разработке. Его могут завершить, когда главы МИД Евросоюза соберутся в Брюсселе 15 ноября", – писали в СМИ. Утром 8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили.