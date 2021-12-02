США, ЕС, Канада и Великобритания ввели против Беларуси новый пакет санкций

Против Белоруссии ввели новый пакет санкций. Фото: Слово и Дело

Европейский союз, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"В ответ на длительные нападения на права человека и основные свободы в Беларуси, пренебрежение международными нормами и неоднократные акты репрессий мы возобновили скоординированные санкции против отдельных физических и юридических лиц", – говорится в совместном заявлении сторон.

США внесли в список санкций 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна Беларуси, в частности, под ограничительные меры попали сын Александра Лукашенко Дмитрий; глава Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо.

Канада ввела санкции против 24 человек и 7 компаний Беларуси. В их списке есть прокурор Алина Касьянчик, Дмитрий Лукашенко, председатель Госпогранкомитета Лаппо и другие.

Великобритания внесла в санкционный "Белорусский" и восемь человек.

В списке санкций Евросоюза 17 официальных лиц и 11 организаций, всего – 183 человека и 26 юрлиц.

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Новые ограничительные меры проводятся на фоне миграционного кризиса на границе с Беларусью, в которой Запад обвиняет Александра Лукашенко. В Минске по-прежнему отрицают, что специально привозят мигрантов в границу. По оценкам польских властей, на границе сейчас находятся около 10 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.