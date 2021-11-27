Белорусские силовики слепят польских офицеров: что происходит на границе двух стран

26 ноября 206 нелегалов пытались прорваться через через белорусско-польскую границу. Фото: twitter.com/Straz_Graniczna

Мигранты продолжают штурмовать польскую границу.

Вчера, 26 ноября, границу пересекла группа из более чем 100 иностранцев, сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

"Во время атаки белорусские силовики ослепляли польских офицеров и солдат лазерами и прожектором. Два солдата Войска Польского получили легкие ранения", - сказано в сообщении.

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Также в ведомстве отметили, что 26 ноября границу пытались незаконно пересечь 206 человек. Все попытки предотвратили.

За помощь нелегалам в пересечении границы задержали семь иностранцев: шесть из Грузии и один из России.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на усиление западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой". В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Особо напряженная ситуация на белорусско-польской границе наблюдается с 15 ноября.