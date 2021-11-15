Евросоюз или смерть: ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе резко обострилась

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Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе резко обострилась.

Беженцы уже сломали часть забора на пункте пропуска "Брузги" и хотят попасть в Польшу, сообщает Министерство обороны Польши и белорусский Telegram-канал Nexta.

Говорят, что они сильно устали и замерзли. Поэтому если сейчас не удастся прорваться, то "здесь и умрут".

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В наступление пошли все, кто был в разбитом ранее лагере, он сейчас пуст.

В свою очередь, польские военнослужащие готовятся дать отпор: на границу подтянулось подкрепление, установили водометы, над группой мигрантов летает военный вертолет.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.