Мужа Тихановской приговорили к 18 годам колонии строгого режима

В Беларуси мужа лидера оппозиции Светланы Тихановской блогера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Гомельский областной суд вынес приговор 14 декабря на выездном заседании в следственном изоляторе, сообщает "Белсат". Помимо Тихановского по делу огласили приговоры другим политзаключенным.

"Политика Николая Статкевича приговорили к 14 годам лишения свободы. Журналист Игорь Лосик и критик режима Владимир Циганович получили по 15 лет колонии строгого режима. Артем Саков и Дмитрий Попов - по 16 лет колонии", - говорится в сообщении.

Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси, но 29 мая 2020-го его арестовали по обвинению в грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий. В марте 2021 года ему предъявили обвинение по четырем статьям.

"Диктатор публично мстит сильнейшим противникам. Пряча политзаключенных в закрытых судебных процессах, он надеется продолжить репрессии в тишине, но весь мир наблюдает за этим. Мы не остановимся", - отреагировала на незаконный приговор Тихановская.

Фото: twitter.com/Tsihanouskaya

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9 августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты из-за сфальсифицированных президентских выборов. На них победила оппозиционер Светлана Тихановская, которая решила баллотироваться вместо мужа. Она вынуждена была покинуть страну. Диктатор Александр Лукашенко сфальсифицировал выборы и стал самопровозглашенным президентом.