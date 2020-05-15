Кулеба: Украина становится международным онлайн-магазином с младенцами

Николай Кулеба категорически осудил коммерческое суррогатное материнство. Фото: facebook.com/KulebaMykola

Коммерциализация и разрешение получать "услугу" суррогатного материнства в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу. Суррогатное материнство в Украине не урегулировано и нарушает права детей, считает уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

По его мнению, таким образом Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами. Причем реальное количество детей, которых "поставляют" таким образом, неизвестно.

"Суррогатное материнство - это эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворения потребностей взрослых. Но оно является нарушающим права ребенка", - подчеркнул детский омбудсмен.

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Дети, которые сегодня находятся в отеле, фактически имеют биологических матерей в Украине, но пока остались без родителей. Как генетических, так и биологических.

Еще в 1991 году представители одной из палат парламента Германии заявляли, что суррогатное материнство противоречит правам ребенка, в частности, не принимаются во внимание связи между ребенком и матерью, которая его вынашивает. И изъятие ребенка у биологической матери может иметь негативные последствия.

"Я категорически против коммерческого суррогатного материнства, это объективизация ребенка и позиционирование его как товара", - заявил Кулеба.

В квартире хостельного типа на территории Соломенского района правоохранители обнаружили 5 младенцев, рожденных от суррогатных матерей. У одного из малышей диагностировали коронавирус.