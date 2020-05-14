"Супермаркет по торговле новорожденными": у одного из младенцев обнаружили коронавирус

У ребенка обнаружили коронавирус: facebook.com/anton.gerashchenko.7

У новорожденного, родившегося от суррогатной матери, которых обнаружили в столичной многоэтажке, обнаружили коронавирус.

В квартире хостельного типа на территории Соломенского района правоохранители обнаружили 5 новорожденных детей, передает ТСН.

Малышам сделали ПЦР-тесты. Они, вместе с другими анализами, необходимы для передачи в дом малютки. У одного оказался положительный результат на коронавирус.

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Болезнь проходит бессимптомно.

В инфекционной больнице подтвердили, что малыш действительно имеет положительный тест на коронавирус. Состояние ребенка стабильное.

Граждане, которые в Киеве продавали украинских детей иностранцам и которых разоблачила полиция, вывозили детей в Китай.